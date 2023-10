Kullerfirma juhi sõnul on keskmised tarbijaid Eestis jätkuvalt kinni tarbimise nõiaringis, mida hoogustavad palgapäevad. Samal ajal on just nemad need, kelle ostukäitumises peegeldub kõige enam peost suhu tarbimine. Seetõttu löövad valitsuse plaanitavad maksumuudatused neid ka kõige valusamini.