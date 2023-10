Rain Lõhmus: valitsus tegeleb feodalismi tagasitoomisega

Te ilmselt ei taha väga ennustada – kus on aasta pärast kuue kuu euribor?

See ei ole eriline novaatorlus, aga ma arvan, et kiiret langust, eeldusel, et midagi ultraradikaalset ei juhtu, kas poliitiliselt või mingisugust musta luige sündmust, mida on raske ette nähta, ei ole. Arvan, et see ei ole palju kõrgemal, aga ka mitte väga palju madalamal.

Ettevõtjad on viimasel ajal valitsuse suunal väga kriitilised, öeldes, et nad ei saa aru, millist majanduspoliitikat Kaja Kallase valitsus ajab. Olete nõus, et tegeletakse vale asjaga?

Ma ei süüdista Kaja Kallase valitsust, aga mina ütleksin veel radikaalsemalt. Mulle tundub, et tegeletakse feodalismi tagasitoomisega – piiratakse vabadusi läbi regulatsioonide ja feodaalide poolt võetakse erasektorilt ümber jagamiseks järjest rohkem.

Mis taustal toimub, on see, et ettevõtjad on kohati väga nördinud, jalgealune on tuline ja paljudes kohtades koondatakse ja pannakse uksi kinni. Kui te peaksite mõõtma temperatuuri selle info baasil, mis panka tuleb, siis kui raske on praegu ettevõtjatel?

Ütlen veel kord, et see ongi rahapoliitilise tsükli eesmärk ja loomulikult ei meeldi see ettevõtjatele. Eriti ei meeldi selletõttu, et kusagil mujal sektoris käib pidu edasi. Mõtlen avalikku sektorit. Ja loomulikult on seda kahekordselt raske vaadata, aga see ongi praeguse majanduspoliitika eesmärk.

Kui keegi ütleb, et inflatsiooni on võimalik kuidagi muidu tappa, siis minu arust ei ole ajalooliselt seda juhtunud. Sa pead alati tekitama puuduse rahast ja kui on raha puudus või hind kallis, hakkavad tekkima ettevõtete pankrotid ja tööpuudus.

