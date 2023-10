Tankla arendajaks on Vanamänniku. Elanike vastuseis on suur, kuna Veskimöldre Rimi kõrvale juba tuleb üks tankla, mis jääb Vanamänniku arendusest üle tee. Vanamänniku planeeritav tankla hakkab olema avatud ööpäevaringselt ning on planeeritud ridaelamute ja elumajade kõrvale.