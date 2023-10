Digieuroga loodetakse tuua konkurentsi makselahenduste turule

„Digieuro loomisel peame silmas, et digitaalset eurot saaks kasutada kõigi digimaksete puhul, nii nagu sularaha kasutatakse füüsiliste maksete tegemisel. See võimaldaks tasuda ostude eest kauplustes ja veebipoodides ning teha isikutevahelisi makseid, sarnaselt täna kasutusel olevatele elektroonilistele makselahendustele,“ sõnas Eesti Panga makse- ja arveldussüsteemide osakonna juhataja Rainer Olt.

Ta lisas, et töötatakse selle nimel, et digieuro muudaks elektroonilised maksed toimekindlamaks ka erinevate katkestuste korral. Näiteks saaks digieurot kasutada ka juhul, kui katkeb internetiühendus või inimese digirahakoti ühendus kodupangaga katkeb muudel põhjustel. Samuti oleks digieurost abi siis, kui suurte rahvusvaheliste kaardimaksete firmade teenused ei tööta. „Tähtis on tagada digitaalsete maksete jätkumine ka olukordades, kus täna on ainuke alternatiiv leida toimiv sularahaautomaat.“

Oluline on ka privaatsuse küsimus. Olt selgitas, et digieuro loomisel on eesmärk, et Euroopa Keskpank ja euroala keskpangad ei saaks kunagi juurdepääsu kasutajate isikuandmetele. See tagab privaatsuse kaitse kõrgeimal tasemel.