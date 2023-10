IT-ettevõtte juht: elektroonikaseadmete rentimine teeb suure teene keskkonnale

IT-valdkonna ekspertide sõnul on see paljuski tingitud oskamatusest kasutuskõlbmatuks muutunud seadmetega korrektselt ringi käia. Ettevõtte tasandil võiks vastuse otsimisel alustada põhimõttelisest arutelust, kas on üldse põhjendatud seadmete välja ostmine või oleks targem neid rentida.

Seadmete rentimine päästab ettevõtjad andmelekkest

Atea viis tänavu kevadel läbi uuringu 225 Eesti ettevõtte seas, kus selgus, et ligikaudu pooled vastanud ettevõtetest kasutavad paralleelselt nii ostetud kui ka renditud seadmeid. Veerand vastanutest omab seadmeid ning kõigest seitse protsenti on läinud täielikult üle rentimisele.

„Seadmete rentimise kasuks räägib lihtne asjaolu, et selle eluea lõppedes tegeleb ümbertöötluse ja taaskasutusse suunamisega teenusepakkuja. Lisaks päästab see ettevõtjad kõrgendatud andmelekke riskist, sest enne utiliseerimist kustutatakse seadmest ka kõik andmed,“ ütleb Atea tegevjuht Ruslan Štšerbjuk.

Atea Grupi vastutustundliku ettevõtluse direktor Andreas Antonsen lisab, et Atea üks eesmärkidest on saavutada müüdud seadmete ja taaskasutatud seadmete vaheline suhe 1:1. „See tähendab, et iga müüdud seadme kohta võtame ümbertöötlusesse tagasi vähemalt ühe seadme. Sel moel pikendame seadme eluiga ning säästame ressursse. Eelmisel aastal tagasime, et 62% Goitloopi tagasivõtuprogrammi kaudu kogutud kliendi- ja mobiilseadmetest sai endale pikema elutsükli.“