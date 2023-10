Kasutatud sõidukite müük kolib autoplatsidelt üha enam internetti

Siinse turu suurima kasutatud autode müüja Longo grupi müügidirektori Rainer Uukkivi sõnul on nad tänavu toimetanud Eesti inimestele koduukse ette üle 300 sel viisil ostetud sõiduki.

„Viis aastat tagasi kujunes sündmuseks, kui Eestis anti kliendile üle esimene e-poest ostetud uus Škoda. Teslasid saabki üksnes veebilehe kaudu soetada. Nüüd on see suundumus saamas tavapäraseks ka kasutatud autode turul,“ ütles Uukkivi.

Longo hakkas väga sihipäraselt panustama veebimüüki 2019. aastal koroonapandeemia puhkemisel. „Lähteülesandeks oli luua selline müügikeskkond, kust kliendil oleks võimalik saada pakutavatest sõidukitest parem ülevaade, kui autoplatsil ringi jalutades. Kõige keerulisem selle juures oli pälvida klientide usaldus, et ta ei osta veebist autot nagu põrsast kotis,“ rääkis ta.

Automüüjate veebilehed peavad olema informatiivsed

Eelkõige just kasutatud autot valides on inimestel soov oma silmaga veenduda selle vastavust lubatule ning teha selleks ka proovisõit. Seetõttu hakkavad autofirmade veebilehed üha rohkem sarnanema elektroonikat või riideid müüvate e-poodidega, et anda auto kohta edasi võimalikult palju üksikasju.

Selleks, et klient saaks auto välimusest ja sisemusest põhjaliku ettekujutuse, soetas Longo esimesena Balti riikides täisautomaatse 3D-fotostuudio, mis pildistab igat sõidukit enam kui 455 eraldiseisva nurga alt ja pakub lisaks fotogaleriile ka 360° virtuaaltuuri. „Piltidelt on näha ka kõik kulumisjäljed, et inimene ei peaks pärast auto kättesaamist pettuma,“ rääkis ta.