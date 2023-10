Advokaadibüroo KPMG: Eesti puidutööstus on majanduslangusest hoolimata heas seisus

Puidutööstuse konkurentsiraporti põhjal on esmapilgul üllatav, et 50 protsendil ettevõtetest on tellimustega kaetud vaid üks kuu. 22 protsenti vastas, et tellimusi jätkub üheks kvartaliks ja 18 protsenti vastas, et üheks aastaks. „Samas tuleb teada sektori spetsiifikat ja arvestada, et hinnad on sektoris tugevalt volatiilsed. Nii ostjad kui ka müüjad ei soovigi tellimusi pikemaks perioodiks lukku lüüa ning tellimuste justkui vähene number ei pruugi tähendada ettevõtte nõrkust,“ ütles Oras.