Toidukullereid ja sõidujagajaid ootab ees tõehetk. Uuest aastast on nad teravdatud tähelepanu all

Neile lisandub veel kümneid Eestis tegutsevaid digiplatvorme, mille kaudu tulu teenijaid nimetatakse uue majandusmudeli tõttu platvormitöötajateks. Neid iseloomustab, et platvormihaldajad ei sõlmi nendega klassikalist töölepingut, vaid üldjuhul eelistavad töövormi, kus maksude maksmise kohustus jääb töötaja kanda. Olgu see siis äriühingu kaudu – OÜ, AS-i või FIE-na – või siis 2018. aasta jaanuarist jõustunud ettevõtluskonto kaudu, mis on väikeettevõtjatele mõeldud lihtsama ja soodsama maksumääraga ettevõtlusvorm.