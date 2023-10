IKEA jätkab laienemist ja avab Lätis uue esinduse

IKEA planeerimis- ja tellimispunkti eesmärk on aidata külastajatel kavandada nende koju sobivaid IKEA lahendusi, näiteks kööke, magamistube, hoiulahendusi ja muud. Külastajatele pakutakse eelbroneeritud ajal individuaalset konsultatsiooni IKEA spetsialistiga. Lisaks on Liepaja esinduses kindlad alad, kus saab konsulteerida ning valminud kavandi jaoks vajaliku kohe ära tellida.

„Uue esinduse eesmärk on pakkuda külastajatele inspiratsiooni, sisustusalast nõu, lahendusi ning spetsialistide abi, et muuta kodust elu paremaks. Soovime seda pakkuda lätlaste kodude, töökohtade ja igapäevaste liikumisteede lähedal. Planeerimisstuudios on peamine fookus eelnevalt kokkulepitud kohtumistel, kuid oodatud on ka spontaansed külastajad. Lühidalt tähendab see, et igaüks, kes vajab uut kööki, saab endale eelnevalt külastuse aja broneerida, tulla IKEA Liepaja esindusse. Seejärel planeerivad IKEA spetsialistid erilahenduse vastavalt külastaja vajadusele ja aitavad teha ka tellimuse,“ selgitas IKEA Baltikumi müügijuht Inga Filipova.