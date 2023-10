Bigbank pakub kolmeprotsendilist intressi kontol seisvale vabale rahale

Bigbank Eesti juhi Jonna Pechteri sõnul garanteerib pank 3% suuruse intressi kõigile uutele säästuhoiuse klientidele esimeseks 6 kuuks, peale seda makstakse kontol olevale rahale jätkuvalt tavaintressi, milleks on hetkel 2,5%. „Kolme protsendi piiri ületamisega tahame tõmmata Eesti inimeste tähelepanu, et nad võtaks midagi ette oma säästudele õiglase hinna saamiseks.“

„Juba üle aasta on tähtajaliste hoiuste intressid kiiresti kasvanud, kuid Eesti Panga värsketel andmetel on täna ikka veel ligi kolm neljandikku Eesti eraisikute poolt pankadesse usaldatud rahast ikka veel jooksvatel arvetel ehk nõudmiseni hoiustel. Pangad kasutavad seda raha praktiliselt tasuta krediidiressursina ning raha omanikud ise ei teeni suurt midagi,“ selgitas ta.

„Olukord ei parane enne, kui see raha hakkab oma omanike otsuste põhjal jalgadega hääletama. Rahal on täna hind ja see hind ei ole üldse mitte odav. Bigbanki pakkumine on praegu kõigis hoiuseliikides pangaturu parim,“ kommenteeris Jonna Pechter, kelle sõnul on pankadele mugavaks muutunud turul vaja raputust.