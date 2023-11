„Kaalulangetusravimid on tulnud, et jääda.“ Taani „imeravimi“ tootja püüab investorite tähelepanu

„Kaalulangetusravimite aktsiate ümber on tekkinud lisaks FOMO-le (fear of missing out ehk hirm jääda tõusust ilma – toim) ka maania, et tegu on järgmise suure asjaga. Oleme seda tihti eelnevalt kuulnud erinevate mullide kohta, mis varem või hiljem lõhkesid,“ kommenteerib Swedbanki finantstoodete müügi vanemspetsialist Rainer Saad.

Samas nähakse Ozempicus ja muudes sarnastes ravimitest olulist liitlast lennufirmadele ja lennukitootjatele. Nimelt on nad juba pikemat aega otsinud uusi võimalusi, kuidas lennukikaalu vähendamise kaudu muuta kütuse tarbimist. Näiteks United Airlines Holdings on kalkuleerinud, et nad säästaks 80 miljonit dollarit aastas, kui keskmise reisija kaal langeks ligikaudu viis kilogrammi.

Niisamuti on USA ühe suurima jaeketi Walmarti tegevjuht tõdenud, et nad on märganud esimesi märke sellest, kuidas söögiisu vähendavad ravimid mõjutavad oluliselt toidule tehtavaid kulutusi.

Nõnda on S3 juhtivanalüütik Ihor Dusaniwsky öelnud, et lisaks kõrgetele intressidele mõjutab oluliselt restorani- ja toitlustusärisid kaalulangetamisravimi tõusev trend. Näiteks on S&P 500 Restaurant Sub Industry indeks langenud viimase kolme kuuga ligi –10%.

Nüüd aga on prognoosi tõstetud ning ootuseks on seatud lausa 77 miljardit dollarit aastas. BMO Capital Marketsi analüütik Evan David Seigermann seab 2035. aastaks sihiks 100 miljardit dollarit, millest ainuüksi 70 miljardit peaks tulema USA-st. Võrdluseks optimistlikele prognoosidele võib öelda, et eelmisel aastal müüsid ettevõtted seesuguseid ravimeid 2,4 miljardi dollari eest.

Kuuldused „imeravimi“ tõhusast toimest on Taani ettevõtte toodangu vastu tekitanud huvi üle maailma. Ja seda mitte ainult tänu revolutsioonilisele Ozempicule või Wegovyle, vaid ka tõsiasjale, et septembris tõusis Novo Nordisk kõige väärtuslikumaks ettevõtteks Euroopas, edestades seni 2021. aastast pingerida juhtinud luksuskaupu koondavat prantsuse kontserni LVMH-d.

Samas pole tema sõnul veel näha neid faktoreid, mis mulli võiksid lõhkema panna, mistõttu võib tõus veel kesta mõnda aega, kuid investoritel tasuks olla ettevaatlik.

Analüütikute prognoose vaadates toob Saad esile, et Novo Nordiski konsensuslik hinnasiht on praegu 701 Taani krooni (hetkehind 690 Taani krooni). „30 analüütikust ainult neli soovitavad aktsiat müüa,“ märgib ta.

Ometi on vanemspetsialisti sõnul näha esimesi märke sellest, et kaalulangetusravimid võib olla mull, mis peagi lõhkeb. Nimelt on Saadi arvates ravimi kohta ilmumas üha rohkem kriitilisi artikleid ning turueksperdid küsivad, kui jätkusuutlikud aktsiate praegused hinnatasemed olla saavad. „Investorite ootused on praegu väga kõrged, kuid on küsimus, kui õigustatud need on,“ märgib ta.

Novo Nordiski aktsia on aastaga tõusnud peaaegu 65% ning kolme aastaga 230%.

„Kindlasti on kaalulangetusravimid tulnud, et jääda. Juba praegu hinnatakse, et need võivad avaldada mõju praegusele toidu- ja joogitööstusele ning tervishoiutööstusele. Mitmete turuvaatlejate arvates on sel aastal selliste suurte toidutootjate nagu Coca-Cola, PepsiCo, Conagra Brands ning Campbell Soup aktsiad just kaalulangetusravimite tõttu surve alla sattunud,“ lausub Saad.

Samas kiputakse tema sõnul aktsiaturul lühiajaliselt alati üle reageerima, kui mõni ravimifirma on teatanud uue „imeravimi“ avastamisest.

„Need investorid, kes on aastaid Novo Nordiski aktsiat omanud, võivad rahul olla. Aga need, kes plaanivad nüüd pardale hüpata, võiksid küsida, kas praegused hinnatasemed on õigustatud. Sest juba praegu on Novo aktsia suhtarvude poolest kallim kui konkurendid,“ lisab Saad.

Praegu käib aktiivne uurimistöö ravimi tõhusamaks muutmiseks

Ühe olulise arenguna nähakse seda, et senise süstimise asemel saaks ravimit mingisugusel kujul alla neelata. Näiteks Pfizeri süstimisvaba versioon nimega danuglipron on praegu kliinilise uuringu teises faasis (vajalikud on kolm faasi). Uute katsetuste tulemused peaksid selguma selle aasta lõpuks.

Samuti tehakse mitmeid pingutusi ravimi kõrvalmõjude vähendamiseks. Mitmed saadaolevad ravimid panevad paljusid tarvitajaid iiveldama. Taoline nähtus võib viia selleni, et osad tarvitajad lõpetavad ravimi tarvitamise täielikult. Novo Nordisk katsetabki Wegovyle amüliini-nimelise hormooni lisamist, mis peaks tarvitamise tegema rohkem vastuvõetavamaks.

Ettevõte tõstis hiljuti müügi- ja kasumiprognoose Kaalulangetusravimite buum on sundinud Novo Nordiskit üle vaatama kogu aasta kasumi- ja müügiprognoosi. Nüüd eeldab Taani ravimifirma, et müügikasv eelneva 27–33 protsendi asemel on see aasta vahemikus 32–38 protsenti. Samas eeldatakse kasumikasvuks koguni 40–46 protsenti.

Muu hulgas tehakse mitmeid pingutusi selleks, et muuta ravimi toimeaega pikemaks. Lisaks testib ettevõte, kas taolised ravimid aitavad patsientidel peale ülesöömisele võidelda ka teiste kompulsiivse käitumise probleemidega (mingisugused korduvad tegevused – toim) nagu alkoholism. Seepärast viib ettevõte läbi mitmesuguseid uuringuid, et näha, kas ravim võib tuua ka laiemat tulemust kui kaalu alandamine.

Üks hilisemaid katsetusi näitab, et Wegovy oli võimeline vähendame infarkti, insuldi või muude kardiovaskulaarsete haiguste põhjustatud suremise riski ligi 20%.