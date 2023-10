Uuringufirma: elektri börsihind langeb algaval talvel kuni veerandi võrra

Saksamaal on oodata väiksemat langust. Kui 2022. aasta talvel maksis elekter seal keskmiselt 155 eurot/MWh, siis selleks talveks ennustatakse börsihinnaks 112–138 eurot/MWh. Selle taga on peamiselt see, et Saksamaad ei mõjutanud mullu kõrge gaasi hind nii palju, kuna elektrijaamades sai elektrit toota ka söega.