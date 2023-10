Tõnu Mertsina: Eesti majanduslangus taandub tasapisi

Töötleva tööstuse tootmismahu, ekspordimahu ja jaekaubanduse müügimahu langused on stabiliseerunud. Samuti on aeglustunud SKT arvestusse kuuluvate tootemaksude (käibemaksu ja aktsiiside) inflatsiooniga kohandatud laekumise vähenemine. Samas, energia tootmismaht, mis selle aasta esimesel poolel andis ligi poole SKT langusest, väheneb jätkuvalt väga kiiresti. Samuti halveneb majanduse üldine kindlustunne. Kui teenuste sektoris, sealhulgas jaekaubanduses, on kindlustunde halvenemine jäänud madalale tasemele peatuma, siis tööstussektori ja ehituse kindlustunne nõrgeneb edasi.

Eesti tööturg on pikaleveninud majanduslangusele veel üsna hästi vastu pidanud. Tööpuudus on mõõdukas ja palgakasv tugev. Kuigi koos aeglustunud inflatsiooniga on reaalpalk juba kasvuteel, peaks see hakkama tarbimist suurendama alles mõningase viitajaga. Majapidamiste kindlustunne on ikka veel väga nõrk – hirm töötuks jääda ja mure oma finantsseisu pärast on jätkuvalt suur. Inimeste hoiused on küll võrdlemisi suured, kuigi ebaühtlaselt jaotunud, ent kiire inflatsioon on nende reaalväärtust tublisti kärpinud ja viinud need allapoole pandeemiaeelset trendi.