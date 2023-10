Pärnu maantee äärses ärihoones tegutsev SensusQ hoidis enne Ukraina sõja eskaleerumist pigem tagaplaanile. 2022. aasta 24. veebruar muutis nende jaoks paljut. Nüüd soovivad oma süsteemi viia kõigi NATO riikideni, millel on piir Venemaaga.

SensusQ lahendab seega info koondamise ja kadumise probleemi. Tähtis element selle juures on ka info seostamine. Sõjaolukorras vahetuvad kiirelt nii fookuses olevad piirkonnad kui ka inimesed, kes seal tegutsevad. On kriitiliselt tähtis, et suhtlusest ja toimuvast jääks maha ka jälg.