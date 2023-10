Sõjaväeluure Google. Eesti idufirma aitab Ukrainal sõda võita ja kaasab raha

Kaselehe sõnul ei ole siiski oluline, et nende tööriist inimtööjõudu asendaks, kuid see annab võimaluse targemalt töötada. „Kogu maailm on dokumentidega töötamise faasis. Meie eesmärk on aidata kaasa sellele, et teadmised pääseksid esile,“ märgib ta.

Oluline on info jagamine. See, et vastane saab teada, et sina tead, on teisejärguline.

Ukrainas on tähtis teema ka see, kuidas praegu luureinfot jagatakse. Nagu juba öeldud, saadab teavet iga seade, mis sõjatandril tegutseb. Selgub, et info liigub Google Meetsi, Zoomi ja Discordi kaudu. Kaseleht ja Kannike ütlevad aga, et teabejagamisplatvorm ei olegi tänapäeval enam oluline. „Oluline on info jagamine. See, et vastane saab teada, et sina tead, on teisejärguline. Ilma infot jagamata ei saa,“ sõnab Kaseleht. Kuid ometi on oluline, et selline teave oleks kuskil ühes kohas koos ning seejuures jälgitav ja analüüsitav.