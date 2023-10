Mis juhtub kaubanduses 2024 ja kas Peeter Koppel soovitab e-äril investeerida?

Mis toimub järgneval aastal kaubanduses ning kas lähitulevikus on üldse hea ja mõistlik aeg e-äridel laieneda? Neile ja paljudele teistele küsimustele vastab Peeter Koppel, kes on Redgate Wealthi investeerimisvaldkonna juht. Tal on 25-aastane kogemus finantsturgude valdkonnas, millest ligi 15 aastat tegutses SEB privaatpanganduse investeerimisstrateegina.