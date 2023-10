KUULA | Rahatark: investeerimisplatvorm Lightyear toob raha kasvatamise näpuotste kaugusele

„Meeskond uue platvormi taga on varasemalt ehitanud üles nii mõnegi olulise ja tuntud start-up’i: Wise, Bolt jne. Tegemist on kogemustega ekspertidega, kes on arendanud lahenduse, mis pole klassikaline „kukkumisel lennuki kokku panemine“, vaid juba korralikult kokku küpsetatud toode. Peame olema turvalisuse vaatest täielikult valmistoode, kuna tegutseme nii reguleeritud turul, nagu finantsvaldkond seda on. Aga muidugi kuulame pidevalt oma kliente ja arendame toodet edasi,“ räägib Lightyeari finantsjuht Uku Lember.

Võrreldes USA-ga, kus investeerib umbes pool elanikkonnast, on Euroopas see number pigem 15% ja Eestis veelgi väiksem. Põhjuseid, miks need numbrid just sellised on, on palju, aga peamiselt on olukorra tinginud sellise teenusepakkuja puudumine, kes vaataks ka Euroopa suurriikidest väljapoole. Lightyeari missioon ongi pakkuda igale eurooplasele mugavat ja taskukohast võimalust investeerida.

Lember lisab, et inimeste huvi investeerimise vastu on nende portaali aluseks võttes kindlasti kasvav ja on aru saadud, et kui sina ei investeeri, tegeleb investeerimine sinuga. See tähendab seda, et sinu raha kasutavad pangad kasumi teenimiseks, millest inimene palju ei näe. Ise oma rahaasju fookusse võttes saab enda olukorda parandada.

