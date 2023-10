Läti APF langetab aktsia hinda ja pikendab IPO tähtaega

AS APF Holdings teatas esmaspäeval, et Läti ja Baltimaade üks suuremaid pensionifonde, Citadele panga grupi kuuluva varahaldusettevõtte IPAS CBL Asset Management hallatav CBL Aktivais fond on väljendanud valmisolekut osta oluline osa APFi esmasest aktsiapakkumisest. Sellega kaasab APF endale institutsionaalse ankurinvestori.

„APF Holdingsi IPO on üks haruldastest võimalustest investeerida pensionikapitali perspektiivikate Läti ettevõtete kasvu. Soovime, et see IPO oleks edukas, et Läti ettevõte saaks kasvada ning kohalik kapitaliturg areneks - sellise mõttega asusime selle tehingu korraldamise juurde. Samal ajal ei tohi unustada, et meie prioriteet pensionihaldurina on pensionifondis osalejate kasu - peame järgima ettevaatliku ja läbimõeldud halduri põhimõtteid. Hind, millega otsustasime IPO-s osaleda, võimaldab ettevõttel meelitada kapitali oma kasvuplaanide rahastamiseks ning samal ajal tagab atraktiivse tootluspotentsiaali valitsuse poolt rahastatud pensioniplaanile CBL Aktivais ning aktsiahinna kasvupotentsiaali, kui need plaanid teoks saavad,“ ütles IPAS CBL Asset Managementi investeeringute direktor ja pensioniplaani haldur Zigurds Vaikulis.