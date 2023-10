Eesti Korteriühistute Liit: korteriomanik ei või omavoliliselt kütteliiki muuta

„Senine kohtupraktika on olnud seisukohal, et korteriomanik võib küttesüsteemist väljuda või kütteliiki muuta vaid juhul, kui kõikteised kaasomanikud sellega nõustuvad,“ märkis Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse liige ja õigusosakonna juhataja Urmas Mardi.

Tema sõnul tuleb aga siin selgelt vahet teha, kas tegemist on kütteliigimuutmise või lihtsalt ühe eseme asendamisega samaväärsega – viimasel juhul tuleb kahjunõude esitajal kohtumenetluses tõendada negatiivset mõju maja küttesüsteemile või teistele korteriomanikele. „Kahjusid kõige paremini määrata oskab aga selle ala ekspert, vajadusel võib ka kohus tellida ekspertiishinnangu , mille põhjal koostatakse ekspertiisiakt ja selle põhjal teeb kohus otsuse - kohtunikud on siiski juristid, mitte insenerid,“ selgitas Mardi.

„Enne korteriühistute tekkimist käitus iga korteriomanik nagu soovis –näiteks kui elektrikütte võimalused tekkisid, lõikas nii mõnigi radiaatorid lihtsalt välja ja asus korterit elektriga kütma. Tuleb aga mõista, et kaugküttega majades on korteris olevad radiaatorid küttesüsteemi osa ja mõjutavad seda kindlasti ning on raske prognoosida, mis juhtub pärast radiaatorite vahetust korteris sügaval sovetiajal paigaldatud maja küttesüsteemiga,“ selgitas Mardi.