Soome tegi kogu akutööstuse jaoks võtmetähtsusega avastuse

Soome on kujunemas oluliseks patareimetallide kaevandamise ja töötlemise keskuseks. Sokli on maailma suurim karbonaatiidimaardla ja see võib toota vähemalt 10% haruldaste muldmetallide kogusest, mida Euroopas igal aastal püsimagnetite valmistamiseks vajatakse. Neid kasutatakse elektriautodes, tuuleturbiinides ja päikesepaneelides.