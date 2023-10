Küberkurjategija tegevust pole sageli näha enne, kui juba hilja

Mida siis üldse teha, olemaks lõpuni kindel, et sinu firma arvutivõrgus pole pahavara, et su töötajate arvutid mitte mõne olulise lehekülje ummistamises ei osale? Ühte ja parimat vastust sellele küsimusele kahjuks ei ole. Mõistlikul määral kaitstuks saab pidada ettevõtet, mille ümber on oskuslikult laotud erinevad nö kübertuvalisuse kihid – töötajate koolitused, seadmete kaitsmine, turvaline veebiühendus. Pahavara saab arvutitesse üldjuhul ikka inimeste abiga, näiteks klikitakse kogemata linkidel, mille tagant avanevad leheküljed näevad välja ehtsad, kuid mis tegelikult on kurjategijate koostatud ning mille ainus eesmärk on sinu kasutajanimi ja parool varastada või pahavara arvutisse laadida. Õngitsuskirjade „kvaliteet“ läheb muudkui paremaks, kasvõi Chat GPT kirjutab üsna korralikus eesti keeles ja küberkurjategijate elu on sellevõrra lihtsam. Telia Turvanet sisaldab aga mahukat andmebaasi õngitsuslehtedest ja muudest kahjulikest veebikohtadest, mille kaudu pahavara levitatakse. See tähendab, et kui keegi klikib lingile, mille taga on teadaolevalt ohtlik lehekülg, saab ta kohe ka hoiatuse, et see koht on kahtlane. Mõned eriti ohtlikud saidid on ka blokeeritud, andmebaas uueneb pidevalt.