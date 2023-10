Orstedil tuleb teha otsus Ühendkuningriigi projekti kohta enne detsembri lõppu. Teised ettevõtted on riigi tuuleenergia valdkonnas takerdunud seoses kasvavate kulude ja intressimäärade tõusuga. „Orsted on taastuvenergia maailmas suur tegija ja oli üks esirinnas. Seega valitseb turul arusaam, et see, millega ettevõte täna silmitsi seisab, on tegelikult probleemid, mida võib näha ka teistes arendajates,“ ütles ABN Amro Bank NV strateeg Larissa Fritz.