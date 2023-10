Tallinna ja Tartu vahet hakkavad peagi sõitma uued elektrirongid. Mis saab aga siis, kui elekter kaob?

Eesti Raudtee tegutseb praegu aktiivselt Tallinna–Tartu raudteeliini elektrifitseerimisega, et Elroni elektrirongid saaksid seal peagi sõitma hakata. See on paljudel tõstatanud aga küsimuse, kas ja kui palju hakkab raudteetaristu sõltuma nii üldisest elektrivõrgust kui ka ilmast. Viimastel aastatel on olnud piisavalt torme, mille käigus on inimesed pikalt elektrita olnud, kuna Elektrilevi liinile on näiteks puu kukkunud. Kas elektrirong võib ka keset liini seisma jääda, kui elekter kaob?

Eesti Raudtee elektrivõrkude ameti juht Andrus Alas ütleb, et päris otsest paralleeli üldise ehk Elektrilevi võrguga tõmmata ei saa – Elektrilevi võrgus on kümneid tuhandeid kilomeetreid elektriliine, kuid Eesti Raudtee omas saab neid olema alla tuhande kilomeetri.

„Elektrileviga on aga sarnane see, et nii nende kui ka meie võrgud asuvad tihti asustatud aladest eemal ja neid ümbritsevad kõrged metsad. Seetõttu ei ole välistatud, et raudtee naaberkinnistult võivad langeda kõrgemad puud tugeva tuulega kontaktvõrgu liinile,“ sõnab ta.

Head lahendust ei paista

Praegu ei ole Alase sõnul head lahendust, kuidas raudtee naabreid motiveerida taristuga piirnevatelt aladelt puid maha võtma. „Tihti näeme just selliseid olukordi, kus metsatööde käigus on piirile puud püsti jäetud. Miks, seda me täpselt öelda ei oska, kuid ilmselt on nii mugavam metsa töödelda. Sellised puude read on põhjustanud ja ilmselt võivad ka tulevikus põhjustada meile probleeme,“ hindab ta.

Alas kinnitab, et Eesti Raudtee kinnistutel lõikavad nad võsa regulaarselt, et probleeme ennetada. „Lisaks plaanime tellida uuringu, mis kaardistaks just kontaktvõrgule kõige ohtlikumad piirkonnad. Edasised plaanid sõltuvad juba palju sellest uuringust,“ räägib ta.

„Kokkuvõtlikult võib öelda, et kui suur puu kukub otse kontaktvõrgu liinile, siis kahtlemata on sellel mõju rongiliiklusele ning selle taastamine sõltub siis juba suurel määral meie töötajate reageerimise kiirusest,“ selgitab ta.

Desünkroniseerimist ei kardeta