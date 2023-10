Majad värisevad ja rongid annavad vilet: Nõmme elanikke painab raudteemüra

Nõmmet peetakse üheks Tallinna rahulikumaks ja looduskaunimaks linnaosaks. Paratamatult on ka roheluse keskel elades häirivaid tegureid, mis ei lase mõnel inimesel rahulikult ööund magada. Nõmme elanikest 90% elab linnulennult ühe km kaugusel lähimast raudteejaamast, mistõttu rikub osa elanike rahu rongiliikluse väidetavalt suurenenud müra. „Kas keegi nõmmekatest on veel öösiti ärganud raudteelt tuleneva tugeva vibratsiooni peale ja teab, millest see tuleneb? See on viimastel aegadel päris hirmuäratavaks muutunud...“ kirjutab üks elanik sotsiaalmeedias.