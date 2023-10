Kus hoiavad investorid meelerahufondi? Seisev raha on pandud intressi teenima

Investor ning õppejõud Kristjan Liivamägi sõnul on tavapärane soovitus meelerahufondi suuruse osas 3-6 kuu kulutuste summa. Ise on ta hoidnud ajalooliselt meelerahufondis alla 10 000 euro, sest lisaks sellele on tal veel likviidseid väärtpabereid ning stabiilsed ning regulaarsed rahavood. „Vajadusel saan kiiresti likviidseks muuta portfellis olevaid väärtpabereid,“ ütles Liivamägi.

„Mainin ka, et hoiuste avamiseks kindlasti soovitan kasutada investeerimiskonto vahendeid, sest siis on võimalik säästa 20% kontole laekuvatest intressidest,“ soovitas Tint.

Suurem osa Tindi meelerahufondist on tähtajalisel hoiusel, mis oli avatud mõni aeg tagasi 5ks aastaks, ütles ta. Ta rõhutas, et tähtajalise hoiuse puhul on oluline üle vaadata ennetähtaegse lõpetamise tingimused, sest väiksemates pankades võivad ennetähtaegse raha väljavõtmisega olla seotud tasud või kindel ooteaeg. Meelerahufondi suurendamiseks saab sõlmida tähtajalisi hoiuseid ka aastaks või lühemaks perioodiks, näiteks kolmeks kuuks.

Vajaliku meelerahu fondi suurus sõltub Tindi sõnul sealhulgas sellest, kui suur on perekond ja igakuised kohustused, kui suur on risk tööd kaotada ja risk, et uue töö leidmine võtab pikemalt aega. „Kuna peres võivad juhtuda ka ettenägematud olukorrad, näiteks külmkapp või lukk, mis kiiresti parandust või asetamist vajab, siis ideaalis võiks olla kiiresti kättesaadavaks tehtav väike summa, mis sellise kuluga hakkama saaks,“ märkis Tint.

„Meil oli meelerahufond loodud pere peale, mis võiks vajadusel katta umbes 3 kuu kulud. Nüüd oleme suurendanud enda rahapuhvrit, et pakkuda meelerahu vajadusel umbes 6-9 kuuks ehk nimetatud kuu kulude summas,“ ütles finantsspetsialist ja investor Jekaterina Tint. Praeguses ebakindlas keskkonnas on tema sõnul oluline omada ja vajadusel suurendada meelerahufondi.

Meelerahufondi hoiab ta varahaldusettevõtte pangakontodel. „Varasemalt 0% intressimäära keskkonnas hoidsin seda kontol (nõudmiseni hoiusel). Praeguses intressimäära keskkonnas olen osa meelerahufondist paigutanud deposiiti,“ märkis Liivamägi.

Kirch: raha eraldi kontole

Investor Liisi Kirchi sõnul on igati loogiline, et kui juba meelerahufondile lisaks omatakse ka investeeringuid, ei taheta ühtegi eurot niisama igaks juhuks hoida, pigem võiks ikkagi kõik kasvama panna.

Esimeme oluline nüanss on tema sõnul märgata, et meelefond võiks olla omaette kontol, mitte samal kontol, mida kasutatakse elektriarve tasumiseks või piima ostmiseks. „See võimaldab raha hoida eraldi ja nii ei kulu see kogemata ära - minu enda selline tagavarapuhvri konto on teises pangas ja sel pole pangakaarti,“ ütles Kirch.

Teine Kirchi soovitus oleks osa meelerahufondist jätta väga likviidseks, näiteks kasutada Lightyear kontot või hoida seda mõne panga arvelduskontol kus see ka pisut intressi teenib, kuid kust selle raha siiski päeva-paariga kätte saab, kui väga vaja läheb, ütles ta.

„Tagavarapuhvri kõige olulisem eesmärk on anda Sulle kindlus, et kui midagi juhtub, siis pole hullu - tagada nn rahaline rahu rahalise ärevuse asemel. Teise osa meelerahufondist võiks panna ka tähtajalisele hoiusele, minuraha.ee pakub hoiusteintressi baromeetrit, kus saab intresse võrrelda. Tasu teises pangas konto avamisega ei kaasne, kuid arvestama peab ülekandetasudega, mis on üldjuhul mõnikümmend senti per ülekanne,“ ütles Kirch.

„Minul endal investorina on teada, millal laekuvad intressimaksed, üüritulu või potentsiaalsed dividendid ning seetõttu ei hoia ma meelerahufondi väga suurena. Samas olen läbi mõelnud, milliseid investeeringuid saaksin osaliselt või täielikult rahaks teha, kui seda vaja läheb. Regulaarne rahaasjade ülevaatamine, teadmine kui palju üldse on leibkonna kulutused ja sissetulekud ning oma investeerimisportfelli pidev ülevaatamine on samuti nurgakivid minu enda sisemise meelerahu huvides,“ lisas Kirch.