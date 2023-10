Personalijuht: tööandjad teevad valearvestuse, kui hoiavad kulusid inimeste heaolu arvelt kokku

Turvatunnet, mida tuttav ruum tekitab, ei saa alahinnata. Koroonaga kaotasime igapäevase kontoris käimise harjumuse. Nüüdseks on mitmed ettevõtted teelahkmel, kas kehtestada kontoris käimise kord või sulgeda kontor täielikult, suunates töötajad kaugtööle. Kontoritöö korraldus küll muutus päevapealt, kuid nüüdseks on teada, et kaugtöötajate juhtimise oskused ei ole järele tulnud. Piltlikult öeldes on toimunud evolutsioon revolutsiooni tempos. Kontorit tuleks vaadata kui keskkonda, mis peab toetama nii töötajate heaolu kui ettevõtte eesmärke. See on enamat kui pelgalt hulk töölaudu, mille pealt saab lihtsa lahutustehtega kokku hoida. Kontori üüri säästmine on küll rahaline võit, aga tõenäoliselt ei ole see pikemas perspektiivis äriline võit -- ning neid kahte peab eristama. Ka hübriidtöö pole kuskile kadunud – aga sellegipoolest tahavad paljud inimesed ka kontoris oma kindla koha säilitada ja seda ka siis, kui nad ei käi seal iga päev. Kontor peab inimese heaolu toetama ning tööandja saab luua keskkonna, mis aitab heaolu suurendada.

Vahepeal plahvatuslikult populaarseks saanud ja tihti tööpakkumistes eraldi välja toodud tööandjapoolne nodi on vähenenud. Õllevaadid, piljardi- ja pinksilauad, terrass, tasuta pitsa ja isetäituv maiustustekorv kõlavad atraktiivselt, aga ei ole enam see, mida töötajad kõige olulisemaks peavad. Mida siis väärtustatakse? Uurime Helmeses üsna põhjalikult, mis on meie inimeste jaoks oluline, miks nad meie ettevõttes töötavad, mis neid toetab ja mis takistab. Selle toel saab analüüsida, kuidas tööandja pakutav töötaja vajadusi katab ning väärtuspakkumist asjakohasemaks muuta. Kogemus näitab, et küllalt paljusid hüvesid, näiteks tervisekindlustust või sporditoetust täies mahus ei kasutatagi, aga inimesed väärtustavad teadmist, et need on vajadusel olemas. Iga uue hüve kontrollküsimus võiks alati olla „miks me seda teeme ja mida see loob?“.