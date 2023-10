Kahjumis Operail otsib võimalusi välisturgudele laienemiseks

2023. aasta 9 kuuga vedas Operail Eestis kaupa 1,5 miljonit tonni, mis on 68 protsenti vähem kui eelmisel aastal sama ajaga. Operaili kaubaveo äritulu oli 9 kuuga 16,9 miljonit eurot, mis on 43% vähem kui võrreldaval perioodil eelmisel aastal. „Kaubaveo mahud tonnides on vähenenud enam kui tulud – oleme keerulistes oludes andnud oma parima, et tulu maksimeerida,“ sõnas kontserni juhatuse esimees Raul Toomsalu.