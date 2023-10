Vana garaažiboksi eest Tallinnas saab osta kahetoalise korteri Ida-Virumaal

„Kuuekümnendate aastate teisel poolel ja ka hilisemalt Tallinna magalarajoonidesse või siis näiteks nõukogude aja lõpus Tartusse rajatud nn garaažide linnakud on tänaseks paljuski amortiseerunud ning nii mitmedki neist uusarendustele ruumi tegemiseks lammutatud. Juurde pole neid aga enam ehitatud ja seetõttu on nende üldarv aastatega vähenenud,“ ütles Uibomäe.

Tema sõnul on paljud garaažid jäänud lagunema, kuna tänapäeval sõidetakse tavaautodega aastaringselt ega jäeta neid talvekorterisse kevadet ootama. Enam ei ole ka vajadust autot ise remontida ning uuemaid sõidukeid ei saagi nn põlve otsas garaažis putitada. Sellest tulenevalt on neid pandud ka üha rohkem müüki, sest senised omanikud või nende pärijad ei vaja neid enam. Kinnisvara24 portaali statistika näitab et viimase pooleteise aastaga on garaažide müügipakkumiste arv suurenenud 42%.

Garaažidest ehitatakse mikromajad

Samas on väga palju ka neid, kes vajavad garaaži hoiukohana. CKE Kinnisvarabüroo kinnisvaraekspert Taur Tärnovi sõnul kasutavad garaaže praegu eelkõige hobiauto omanikud ja motomehed, kes ei soovi enda sõiduriista lageda taeva all hoida ja vajavad talveks neile hoiuruumi. „Garaažid on kasutusel ka laopinnana, kus hoiustada mööblit, tehnikat või muud varustust, mida igapäevaselt ei ole tarvis,“ sõnas Tärnov.

Seetõttu on garaažide hinnad vaatamata müügipakkumiste suurenemisele läinud iga aastaga kallimaks. Viimase pooleteise aastaga on nende hind kerkinud 8 protsenti jõudes üle Eesti keskmiselt 15 266 euro tasemele. Tallinnas on garaažid kallinenud Uibomäe sõnul suisa 14 protsenti ning aktiivsete pakkumiste hind tõusnud 18 117 euro tasemele. „Sama raha eest saab osta remonti vajava kahetoalise korteri mõnes Ida-Virumaa linnas või Lõuna-Eesti alevikus,“ tõi Uibomäe võrdluseks. Samas on pealinnas vanade garaažide müügipakkumiste arv aastaga 44% suurenenud.