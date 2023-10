Ekspress Grupp kasvatas kvartalis nii müügitulu kui kasumit

III kvartali müügitulu kasvas 9%, ulatudes 16,5 miljoni euroni ja EBITDA 8% 2,4 miljoni euroni. Puhaskasumiks kujunes 949 000 eurot, mis on aastavõrdluses kerkinud ligi 10%.

Ekspress Grupi juhatuse esimehe Mari-Liis Rüütsalu sõnul kasvas digitaalne reklaamitulu nii Eestis kui Leedus, kuid kahanes mõnevõrra Lätis. „Kontserni meediaettevõtete digitellimuste tulu ja digitellimust omavate inimeste arv kasvas aastaga jõudsalt kõigis kolmes riigis. Tugeva kasvu on teinud piletiplatvormide müügitulu ja väliekraanidelt saadav reklaamitulu,“ selgitas Rüütsalu.

Rüütsalu lisas, et kasumlikkust aitas tõsta peamiselt veebireklaami ja digitellimuste edukas müük Eestis ning Leedus, samuti piletimüügiplatvormide ja digitaalsete väliekraanide mahtude kasv. Puhaskasumit vähendasid kõige enam Euribori tõusuga kasvanud intressimäärad ja kontserni investeeringutest tulenev amortisatsioonikulu kasv, kuid ka Express Postiga kojukandeteenuse sulgemisega seotud ühekordsed kulud ja I poolaasta kahjumlik äritegevus kokku summas -0,6 miljonit eurot.

Ekspress Grupp sai aastaga Balti riikides juurde ligi 42 000 digitellimusega lugejat, mida on 30% rohkem kui eelmise aasta septembri lõpus. Digitellimuste koguarv ulatus kvartali lõpus 180 000ni.

Ettevõtte sõnul on digitaalse reklaamitulu müük olnud kasvavas trendis nii Eestis kui Leedus. Samas Lätis vähenes turu kogumaht ja ka Ekspress Grupi Lätist teenitud reklaamitulu jääb eelmisele aastale ca 7% alla. Antud vähenemist on ettevõtte sõnul kompenseerinud piletiplatvormi ja digiekraanide müügitulu kasv. Kontsernile kuuluv piletiplatvorm on kasvatud käivet nii läbi portaalis olevate ürituste arvu kui läbi keskmise piletihinna tõusu.