Eesti ettevõtteid võivad oodata ees hiiglaslikud andmekaitsetrahvid

„Need on konkreetsed asjad, mida inspektsioon oma järelevalvemenetlustes küsib ja see on neile indikaatoriks, kas asutuses või ettevõttes on andmetega seonduv läbimõeldud ja kaardistatud. Kui küsitud andmeid ei ole andmetöötlejal ette näidata, on see inspektsiooni jaoks signaaliks põhjalikumaks uurimiseks,“ viitas Paal Andmekaitse Inspektsiooni seisukohale.