Tehnoloogiahiid ja Eesti ettevõte lõid võitluses energiakriisi ja kliimasoojenemisega käed

„Meil on hea meel teatada, et Panasonic Corporation on tunnustanud R8 Technologiesi poolt välja töötatud tehisintellekti lahendust ja valis meid strateegiliseks partneriks. Nende investeering kujutab endast olulist sammu edasi ning oleme põnevil, et saame teha koostööd jätkusuutlike, tehisintellektipõhiste hoonete juhtimise lahenduste arendamisel ja tarnimisel. Meie ühine eesmärk on edendada kliimaneutraalsust kinnisvarasektoris, toetades otsustavalt ülemaailmset üleminekut rohelisele energiale,“ selgitas R8Techi tegevjuht Siim Täkker.