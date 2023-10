KAART | Kahes euroala riigis on hinnad aastaga langenud

Kui euroala aastane alusinflatsioon on jätkuvalt kõrge (+4,2%), siis võrreldes septembriga oli see siiski madalam (+4,5%). Kuises võrdluses tõusid samas nii põhiinflatsiooninäitaja (+0,1%) kui ka alusinflatsioon (+0,2%).

Eelkõige veab hinnatõusu jätkuvalt toit, alkohol ja tubakas, mille hinnad on aastases võrdluses kasvanud 7,5%. Kuises võrdluses oli hinnatõus tagasihoidlik, tõustes vaid 0,2%. Sealjuures on töötlemata toidu hinnad aastaga tõusnud oluliselt vähem (aastases võrdluses 4,5%).

Eesti kerkis hinnatõusu edetabelis neljandaks

Jätkuvalt on hinnatõusu edetabelis esikohal Slovakkia, kus aastaga on hinnad kerkinud 7,8%. Slovakkiale järgnevad Horvaatia (+6,7%) ja Sloveenia (+6,6%).

Neljandalt kohalt leiab jällegi Eesti, kus aastaga on hinnad tõusnud 5%, kuid sellega on vastuoluline seis. Septembris oli aastane hinnakasv 4% ehk näitaja on vahepeal oluliselt kasvanud. See on tingitud võrdlusbaaside erinevusest: eelmise aasta oktoobris olid hinnad 1,6% odavamad kui septembris. Kuises võrdluses oli Eesti aga inflatsiooniedetabeli lõpus, kui hinnad kahanesid kuuga 0,5%.