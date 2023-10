Fossiilne kütus võib mõne aasta pärast kallineda ligi 40 senti

Kliimaministeerium on hinnangutes tagasihoidlikum ning eeldab, et hinnad tõusevad kuni kümme protsenti.

Euroopa Liidu liikmesriigid leppisid aasta tagasi kokku, et energeetikasektorist tuttav heitkoguste kauplemise süsteem laieneb 2027. aastast ka maanteetranspordile (ETS2). See tähendab, et lisaks aktsiisile hakkab kütuse hinnas peegelduma ka süsinikukomponent. Mida rohkem kütus keskkonda saastab, seda suuremat lõivu peab ka maksma.