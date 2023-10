Narva tekstiiliettevõte investeerib õiglase ülemineku fondi toel üle miljoni euro

SKS Estonia Textile COO Svetlana Petrova sõnul annavad uued seadmed ligi 500 tonni lisa tootmisvõimsust ning võimekuse toota uusi keskkonnasõbralikumaid tooteid. „See investeering annab meile võimaluse kasvada 5-8% aastas ning plaanis on juba ka jätkuinvesteeringud,“ kinnitas Petrova ning lisas, et toetus aitab neid investeeringuid kiiremini ellu viia.

Tema sõnul on oluline osa ettevõtte järgmistest arengusammudest digitaliseerimine ja seadmete kasutamise efektiivsuse tõstmine. „Tootmismahtude suurendamine eeldab täpsemat tootmise planeerimist ja kontrolli. See on võimalik ainult siis, kui oleme oma juhtimissüsteemi digitaliseerinud ning loomulikult kavatseme ka uued seadmed oma digitaalse juhtimissüsteemiga integreerida,“ selgitas Petrova.

EASi ja KredExi juhatuse liige Sigrid Harjo kutsus üles kõiki Ida-Virumaal tegutsevaid ettevõtteid kasutama ära võimalusi oma ettevõtte arendamiseks. „Meil on hetkel avatud mitmeid erinevaid toetuseid, millega on võimalik oma ettevõtte ambitsioonikaid plaane väiksema riskiga ja kiiremini ellu viia. Olgu see tootarendus, teadusarendustegevus või näiteks tootmise laiendamine. Lisaks on meil hulk nõustamisteenuseid alates konkreetsetest sihtturgudest kuni intellektuaalomandi juhtimiseni,“ loetles Harjo.