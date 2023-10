Circle K-le polnud eelmine aasta majanduslikult lihtne. Kasum vähenes koguni kolmandiku võrra

Järgmine aasta on ebakindel

Circle K Eesti AS asutati 1991. aasta veebruaris, tollal veel Statoili nime all. Circle K Eesti AS on rahvusvahelise kontserni Circle K AS 100% osalusega tütarettevõte, mis omakorda kuulub alates 2012. aasta suvest globaalsesse jaemüügikontserni Alimentation Couche-Tard Inc. Ettevõtte põhitegevusala on mootorikütuse jaemüük, sh tanklate tegevus. Mootorikütuste jaemüük moodustas müügitulust 78 protsenti, jaemüük ligi 20 protsenti.