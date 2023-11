Eestit tuumaenergias nõustav ekspert: tuumaelektrijaama rajamine on midagi enamat kui lihtsalt reaktori ehitamine

Eri rühmade kaasamine on võtmetähtsusega, sest paljud riigid peavad oma tuumaprogrammi katkestama, kuna avalikkus või opositsioonipartei on selle vastu. Kui teil ei ole sidusrühmad kaasatud, on oluline luua riiklik konsensus. Tuleb mõista, et see on riigi, mitte ühe organisatsiooni ega huvigrupi programm.

Raport hõlmab 19 teemat, sealhulgas ohutust, turvalisust ja kaitsemeetmeid. Turvalisus ja hädaolukorraks valmisolek on äärmiselt oluline. Meil oli turvaplaani üle ulatuslik arutelu. Muidugi mitte üksikasjade üle, sest see on konfidentsiaalne, vaid selle üle, mida on ettevalmistuseks vaja.

Kliimaministeeriumi asekantsler ja tuumaenergia töörühma juht Antti Tooming kinnitas, et ekspertide järeldused lisatakse valitsusele esitatavasse lõpparuandesse. „IAEA ekspertide tagasiside andis meile kindlustunde, et oleme oma ettevalmistustega õigel teel. Samuti saime väärtuslikku teavet võimalikuks järgmiseks etapiks. Seda muidugi juhul, kui Eesti otsustab tuumaenergia kasutusele võtta,“ sõnas Tooming.

Uued tehnoloogiad on kasulikud, kuid aluseks on siiski keskkonna ohutuse tagamine. Näiteks 300 MW võrgureaktor on Eestis võimalik, 1600 MW reaktor Eestisse ei sobi. See vajaks tohutut tugevdamist.

Praegu on oluline, et tehnoloogia oleks olemas ja lähiajal või keskpikas perspektiivis, järgmise kaheksa-üheksa aasta jooksul, hakataks seda ka rakendama. Tehnoloogiad, mida me teame, ei ole läbimurdelised.

Kuivõrd jagate nõuandeid tuumajäätmete käitlemise ja kõrvaldamise küsimustes?

Teemasid on tegelikult mitu: keskkonnamõju, keskkonnakaitse ning tuumakütuse tsükkel ja jäätmekäitlus. Need vaadatakse üle juba algusest peale. Me tuvastame ja tahame näha, kas riigil on kütusepoliitika. Mida nad kütusega peale hakkavad? Kus on lühiajaline ladustamine? Kuidas nad kavatsevad seda säilitada? Mida nad pärast tegema hakkavad? Kas nad kaaluvad ümbertöötlemist või otsest kõrvaldamist?

Lõpliku otsuse teeb valitsus ja seejärel hakatakse koostama eri poliitikaid. Eesti on juba kindlaks määranud kütuse ladestuskohad.

Ma eeldan, et teil ei ole lubatud ühtegi asukohta avaldada?

Ma ei saa neid avalikustada, sest ma ei mäleta neid.

Infoturbe aspektist veelgi parem.

Parim.

Palun kirjeldage järelkontrolli täpsemalt.

Lahkume Eestist ja jätame teile hulga soovitusi ja ettepanekuid, mille kohta asekantsler ütles, et nad need integreerivad. Siis on see Eesti protsess.

Kui valitsus on otsustanud protsessi jätkata, suhtleme ja toetame teid edasi: inimressursi arendamist, teadmusjuhtimist, ohutust ja turvalisust – kui teie otsus on tehtud. Seejärel vaatame selle igal aastal riigi vajadustest lähtudes üle.

Kuidas seletate oma meeskonna tööd energiatööstusest kaugel olevale inimesele?