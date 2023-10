Finantsinspektsioon tühistas tuntud laenupakkuja tegevusloa: oleme kaotanud ettevõtte suhtes igasuguse usalduse

Inspektsioon on tuvastanud, et Kreditex AS ja Ühisraha OÜ senine juhtimismudel on olnud näilik ja osundatud ettevõtteid juhtis tegelikkuses varijuht Alexey Kiprushenkov, keda järelevalve on varasemalt pidanud finantssektorisse sobimatuks.

Finantsinspektsiooni juhatuse liige Siim Tammer selgitas, et finantssektor peab olema usaldusväärne ja läbipaistev ning sellesse peavad panustama kõik finantssektori osalised. „AB Kreditex AS ja Ühisraha OÜ on loonud näiliku juhtimismudeli ning hoidnud Finantsinspektsiooni teadvas eksituses nende tegelikust juhist. Vastavaid ettevõtteid juhtis varijuht, keda Finantsinspektsioon juba varasemalt ei ole pidanud sobivaks finantssektorisse. Kui sedalaadi olukord tuleb ilmsiks, toob see kaasa tegevusloa kehtetuks tunnistamise. AB Kreditex AS ja Ühisraha OÜ on kaotanud igasuguse usalduse nii finantsjärelevalve silmis kui kogu finantssektori kontekstis,“ ütles Tammer.