GRAAFIK | Tallinna börsiindeksi tänavune tõus on ära sulanud ning S&P 500 langes korrektsiooni

Tallinna börsiindeks on enda tänavu maikuu alguses saavutatud hinnatipust langenud ligi 7%. See jätab indeksi tootluse alates aasta algusest veel veidike enam kui ühe protsendiga positiivseks, kuid alates augusti algusest on aktsiate üldine trend olnud pigem allamäge.

Indeksis suuremat kaalu omavatest ettevõtetest pole alates augusti algusest plussis ükski. LHV Group, Tallink ja Merko ehitus on muuhulgas kukkunud üle 2%, Enefit Green üle 9% ning Tallinna Sadama langus ulatub alates augusti algusest üle 17%.

Langus ka USAs

USA börsil on S&P 500 aktsiaindeksi langus tipust üle 10% ehk tuntud aktsiaindeks on langenud korrektsiooni.

USAs on aktsiate atraktiivsust vähendanud muuhulgas aina kõrgemale kerkivad riigivõlakirjade intressid. Näiteks 10 aastase võlakirja aastane intress on 4,8% ning 30 aastaks on võimalik saada 4,98% suurust aastaintressi.

S&P 500 indeksi tänavust tõusu on suuresti vedanud sealset tehnohiiud, kelle aktsiad on samuti alates juuli lõpust osa tõusust tagasi andnud. Näiteks Apple on langenud tipust 14%, Microsoft 8%, Alphabet 11%, Amazon ligi 9% ning Nvidia on tänavusest tipust langenud 18%.