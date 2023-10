Hiljuti ajakirjade tootmise lõpetamisest teatanud trükikoja kahjum oli mullu üle kahe miljoni euro

„Paneme osa iidsest trükist kinni,“ ütles Kroonpressi juhatuse liige Andres Kull mõned nädalad tagasi Äripäevale. Kull sõnas, et ajakirjade turg on nii palju vähenenud ja on näha, et kliendid vähendavad ka väljaannete piires mahtu. Ettevõte teatas, et nad koondavad üle 50 inimese.

Kroonpressi majandusaasta aruandest selgub, et perioodil 01.05.2022-30.04.2023 oli ettevõtte müügitulu pea 34 miljonit eurot, aasta varem oli müügitulu ligi 28 miljonit eurot.

Ettevõtte ärikahjum suurenes oluliselt. Perioodil 01.05.2022-30.04.2023 oli selleks üle 1,5 miljoni euro, aasta tagasi pea 60 000 eurot. Esitatud majandusaasta aruandes selgub, et ärikahjumist moodustas üle poole pakendisektori tulemus. „Kulude poolelt on AS Kroonpress valmis märgatavalt suuremaks pakendimüügimahuks ning kiire käibe kasv on eesmärgiks järgmise majandusaasta eelarves.“

Lisaks ärikahjumile suurenes ka ettevõtte kahjum. Eelmise aasta lõpetas Kroonpress kahjumis üle 2 miljoni euroga, aasta varem oli kahjumiks pea 400 000 eurot.

Eesmärk kasvatada käivet pakendisektoris

2023. kalendriaasta alguses kaotasid suured päevalehed esmaspäevase ilmumise ning Äripäev lõpetas paberil põhilehe trükkimise. Toodangu mahu vähenemisega vähendati ka seadmete taga töötavate inimeste arvu.

Järgmise majandusaasta eesmärk on pakendisektori osas käibe märgatav kasvatamine ja soetatud seadmete tööle rakendamine. Ajalehtede ja ajakirjade ärisektoris on eesmärgiks hoida müügimaht ja kulude pool vastavuses. Suuremaid investeeringuid ettevõte järgmiseks majandusaastaks ei plaani.

Kroonpress on MM Grupp kontserni kuuluv ettevõte. Peamisteks tegevusvaldkondadeks on ajalehtede, ajakirjade ja suuremahuliste reklaamtrükiste tootmine ning pakenditootmine. AS Kroonpress asutati 1990. aastal.