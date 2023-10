Intressikulud on hakanud Mainor Ülemiste kasumit sööma

Mainor Ülemiste kolmanda kvartali netokäive oli 4,4 miljonit eurot, kasvades võrreldes aastataguse ajaga 8,7 protsenti. Puhaskasum oli hoolimata kasvanud müügitulust 39,8% väiksem kui mullu ehk 1,2 miljonit eurot.

Teisalt on Mainor Ülemistel õnnestunud opereerimiskulusid vähendada 6,5 protsenti, 2,26 miljoni euroni. Kasumilanguse põhjustajaks on aga laenude ja võlakirjade intressikulu ning muude finantskulude kasv. Kui mullu kolmandas kvartalis olid need kulud kokku 772 000 eurot, siis nüüd 1,95 miljonit eurot.

Ettevõtte laenukoormus on muljetavaldav: kokku on intressikandvaid kohustusi 121,4 miljoni euro eest. Varasid on kokku 285,4 miljoni euro eest.

Kokku on Mainor Ülemistel üüritavat pinda 201 300 m2, sh üüritavat büroopinda 164 000 m2. Pindade täituvus on 91,4% (mullu samal ajal 93,2%), büroopinna täituvus 92,3% (mullu 94,8%).

Mainor Ülemiste on Ülemiste City arendaja. Ettevõtte võlakirjad on noteeritud Balti First North turul.