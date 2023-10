Elroni rongidesse saab märtsi lõpuni tasuta jalgratta kaasa võtta

Piletite eelmüügis säilib talveperioodil tasuline võimalus rattakoha broneerimiseks, et reisija saaks soovi korral kindlustada endale rattakoha olemasolu ka suurema täituvusega rongis.

„Talveperioodil saab Elroni rongides jalgrattaid vedada tasuta. Rongi tulles ei pea rattapiletit ostma, küll saab soovi korral rattakoha tasu eest eelmüügis broneerida – suurema täituvusega rongide C-alades on tipptundidel endiselt vähe ruumi,“ ütles Elroni kommunikatsioonijuht Kristo Mäe. „Talvel saab rongis jalgrattaid vedada tasuta, sest rattapileti ülesanne ongi läbi aastate olnud kõrghooajal jalgrataste hulga reguleerimine rongide napis C-alas.“

Elron (AS Eesti Liinirongid) on riigile kuuluv operaatorfirma, mis korraldab Eesti Raudtee AS ja Edelaraudtee AS-le kuuluval raudteel reisirongiliiklust. 2022. aastal tehti Elroni rongidega 7,1 miljonit reisi.