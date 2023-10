Viru tänava lilleäri lõpp?„Las tulevad oma äriga siia, siis näevad, mis tegelikult toimub!“

„Kes arvavad, et siin on pudrumäed ja voolavad piimajõed, leidub alati. Las tulevad siia oma äriga, siis näevad, mis siin tegelikult toimub,“ muigab üle 20 aasta Viru tänaval lilli müünud Maiken (nimi muudetud).

Pärast suve on klientuur Viru tänaval kokku kuivanud.

Tööpäevadel on kassa 200–300 euro ringis, varasemalt sai arvestada 700–800 euroga. Ega nädalavahetuse peomöll suuremat lisa too – kui mõne aasta eest võis reede ja laupäeva kassa küündida lausa 1200–1500 euroni, siis nüüd on summad poole väiksemad.