Luminori peaökonomist: praegu oleks laenuvõtjale parem, kui Euribori tõstetaks

Euribor langeb meie ebamugaval põhjusel. Nõrk euroala majandus tähendab meie jaoks väiksemat majanduse kasvu, madalamat palgakasvu ja suuremat tööpuudust. See ei tee aga meie elu lihtsamaks.

Kuigi kindlustunde indikaatorid näitavad võimalikku langust, siis on võimalik ka see, et majandusel läheb sellegipoolest kardetust paremini ning hinnatõus tõstab ka pead. Kuigi see tähendab kõrgemat tulevast intressimäära, on see tervikuna majandusele parem uudis.

Oodata on intressimäära langust

Eile langes aastane intressimäär kuue kuu intressimäärast allapoole. 6 kuu Euribor on hetkel 4,09% ja 12 kuu Euribor 4,05 protsenti. Pikaajaline intressimäär on 0,04 protsendipunkti võrra madalam lühema-ajalisest. See tähendab seda, et 6 kuu pärast oodatakse 6 kuu Euribori, mis on praegusest märksa madalam. Vahe on väike ja langus on enamikule laenuvõtjale siiski vähemärgatav. Intressimäärade tõusu on praegu aga vähem oodata, kui veel paar kuud tagasi.

Pikaajalised intressimäärad peaksid olema kõrgemad, kui lühiajalised

Kui intressimäärade väljavaade on stabiilne, siis on lühiajaline intressimäär väiksem pikaajalisest intressimäärast. Seda nimetatakse laenu pikkuse preemiaks. Pikema perioodi intress pakub kindlustust intressimäära kõikumiste vastu ning sellel on oma hind.

Miks oodatakse intressimäärade langust?

Euroala majanduse väljavaade on nõrgem kui varasemalt olnud. Võimalus, et euroala langeb langusesse käesoleva aasta lõpus ja uue aasta alguses on märkimisväärselt suurem. Nii nagu Eestis, on ka euroalal kinnisvara hinnad langemas ja tarbimine kiratsemas. Saksamaa, mis on väga suur ja mõjukas osa euroala majanduses on eriti nõrgas seisus just oma tööstussektori nõrkuse tõttu.