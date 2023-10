Ees ootab suur vee hinna tõus, sest eurotoetuste pidu saab läbi

Kui eurotoetused on lõppenud, tuleks praeguse vee-ettevõtluse mudeliga jätkates tõsta vee hinda märkimisväärselt. Veeteenuse hind moodustab praegu 1,1% leibkonnaliikme keskmisest sissetulekust. Kuid ettevõtete vajaduste katteks tuleks hinda tõsta kuni 4%-ni. See teeks neljaliikmelise perekonna keskmiseks vee hinnaks 124 eurot kuus, kirjutab ERR.

Vesi võtab rahakotist suure osa

Vee-ettevõte peab tagama veeteenuse jätkumise. See tähendab järjepidevaid ja hirmkalleid asendusinvesteeringuid, sõnas Kuressaare Veevärgi juhatuse liige Aivar Sõrm. „Praegu maksab tarbija suures plaanis kinni veeteenuse osutamise tegelikest kuludest vaid osa, mis ei kata nn eurotoetuste osa.“

Sõrm selgitas, et pärast toetuste kadumist selgub veeteenuse tegelik omahind, mis hakkab hüppeliselt kerkima. Lisaks tuleb mängu ajafaktor ehk hindade kallinemine, mille tõttu on asendusinvesteeringud alati palju suuremad varasematest samas mastaabis investeeringutest. Praegune veeteenuse hind on Euroopa Liidu toetuste tõttu moondunud ja jõuab oma tegelikku mastaapi samm-sammult, arvatavasti 30 aasta jooksul.

Sõrme sõnul ei jää neil vee-ettevõttena muud üle, kui neid samme kaasa astuda. „Iga omavahenditest investeeritud miljon toob kaasa u 5% hinnatõusu, lisaks sisendkulude järjepidev kasv ja nii see hind ennast üles kerib.“ Kuressaare Veevärgi näitel moodustas veeteenuse hind ka kümme aastat tagasi u 1% leibkonna sissetulekust. „Kümne aasta jooksul oleme tõstnud veeteenuse hinda 50%, kuid ka täna on see jätkuvalt 1% kulude piires ehk leibkonna sissetulekud on siiani kasvanud küllalt samas tempos,“ ütles Sõrm.

Ta lisas, et rääkides neljakordsest veeteenuse hinna tõusust, puudutab see pikemat perspektiivi, umbes 25–30 aastat. „Ühtpidi jäävad loodetavasti sissetulekud ka tulevikus kasvama ning tasandavad veidi seda hüpet. Teisalt, kui tervikpildile otsa vaadata, tuleb nentida, et veekulude kasv 1%-lt 4%-le või veel üle selle kipub olema praeguse tausta juures siiski [kaugema] tuleviku reaalsus.“

Sõrm ütles, et ühisveevärki on püütud viia ka kaugematesse piirkondadesse, teadvustamata, et selline taristu on kallis nii rajamise kui ka rekonstrueerimise mõttes. Lisaks on see kulukas suurte energia- ja reoveepuhastuskulude tõttu.