Päev börsil: S&P 500 on teel kolmanda kuise languse poole

Tallinna börsi tänavusest tõusust on nüüd alles jäänud 1,06%. Tänavu maikuus ligines tõus 9% juurde.

Mis veel toimus?

USA aktsiaindeks S&P 500 on enda tänavusest tipust langenud enam kui 10% ehk sisenenud korrektsiooni. Ära on sulanud ka Tallinna börsiindeksi tänavune tõus. Vaata lähemalt siit .

Ekspress Grupp teatas kolmanda kvartali tulemused, millest paistis välja nii 9% müügitulu kui ligi 10% puhaskasumi kasv. Üheksa kuu lõikes on puhaskasum aastavõrdluses aga langenud. Vaata lähemalt siit .

USA ja Euroopa

Euroopa suuremad börsid on päeva jooksul kaubelnud plusspoolel. Euro Stoxx 50 aktsiaindeks on kerkinud 0,80% ning Saksamaa DAX 0,50%. Skandinaavia aktsiaid koondav OMX Nordic 40 on kerkinud 0,70%.