Norra andmekaitse käitumispõhise reklaami keeld Facebookis ja Instagramis laieneb kogu Euroopale

„Me olema vaga rahul, et andmekaitsenõukogu nõustub Datatilsyneti hinnanguga ja laiendab meie keeldu. Eesmärk on, et kogu Euroopa kodanikel oleks suurem privaatsus,“ ütles Datatilsyneti direktor Line Coll.

Datatilsynet on väga mures Facebookis ja Instagramis toimuva ebaseadusliku jälitamise, jälgimise ja profileerimise üle. Kuigi on olnud ammu selge, et Meta rikub seadust, ja vaatamata Datatilsyneti keelule jätkab Meta oma isikuandmete ebaseaduslikku käitlemist. Seetõttu otsustas Datatilsynet tõstatada selle küsimuse Euroopa Andmekaitsenõukogus, mis nõustus nüüd, et on hädavajadus ebaseadusliku tegevuse püsivale keelamisele Euroopa tasemel.

Facebookil ja Instagramil on Euroopa Liidus ja Euroopa Majanduspiirkonnas üle 250 miljoni aktiivse kasutaja.

Metat on selgelt teavitatud, et nende ärimudel ja isikuandmete kasutamine rikuvad Euroopa privaatsusreegleid. Meta on teatanud, et küsib tulevikus kasutajatelt nõusolekut nende andmete kasutamiseks käitumispõhiseks reklaamiks. Ettevõte ei ole aga seni teinud mingeid konkreetseid muudatusi ja seega ebaseaduslik tegevus jätkub, teatas Datatilsynet.