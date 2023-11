Eesti elanikud külastavad kahe nädala jooksul keskmiselt kolme erinevat toidupoeketti

Uuringus kaardistati, milliseid jaekette on Eesti elanikud viimase kahe nädala jooksul külastanud. Kõige suurem osakaal inimesi külastas Coopi, väga väikse vahega järgnevad Selver ja Maxima ning neljandana väikse vahega Rimi. Need neli jaeketti on kõige populaarsemad – umbes iga teine Eesti elanik külastas neid kahe nädala jooksul. Lidlit, Prismat ja Grossi Toidukaupasid külastas sel perioodil ligi 30% elanikest. „Tulemuste tõlgendamisel tasub mõistagi silmas pidada, et toidupoekettide katvus on erinev – alates kõige parema katvusega Coopist, mis on suurematest linnadest väljaspool inimesele tihti kõige kodulähedasem kauplus, kuni Prisma ja Lidlini, mis on esindatud oluliselt vähemates kohtades,“ selgitas Esko.