Inbank teenis kolmandas kvartalis 2,9 miljonit eurot kasumit

Põldoja lisas, et alates 2021. aasta lõpust, mil Poolas hakkasid tõusma intressimäärad, on Inbank pidanud tegutsema keerulises keskkonnas. „Ometi oleme suutnud saavutada müügirekordeid kõigil turgudel ning hoida oma krediidikulud kontrolli all. Tänu sellele on Inbanki kasum taas tõusuteel, ulatudes kolmandas kvartalis 2,9 miljoni euroni,“ täpsustas Põldoja.Inbanki laenuportfell kasvas 2022. aasta kolmanda kvartaliga võrreldes 27% ja ulatus 975 miljoni euroni. Inbanki varade maht oli 2023. aasta kolmanda kvartali lõpus 1,2 miljardit eurot.