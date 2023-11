Maksu- ja Tolliamet: töötajate pühendumus ja usaldus on edu võtmed

Maksu- ja Tolliamet täidab olulist rolli ühiskonna toimimises. Asutuse ülesanne on pakkuda kõikidele maksumaksjatele võimalust täita oma kohustused kiirelt, lihtsalt ja mugavalt. Samuti selgitada, miks see on vajalik ja oluline. Vastutusrikka missiooniga kaasneb palju väljakutseid. Nii on Maksu- ja Tolliamet pidevalt arenev organisatsioon, kes peab suutma kohaneda ning lahendusi pakkuda kiiresti muutuvas maksu-ja tollivaldkonnas ning olema valmis reageerima ühiskonda laiemalt mõjutavate sündmuste korral.

Vaatamata keerulistele ülesannetele on amet suutnud hoida inimeste usaldust ja olla avaliku sektori lipulaev – selles on võtmeroll pühendunud ja kompetentsetel töötajatel. „Arenguvõimalused, töö paindlikkus ja toimiv sisekommunikatsioon on märksõnad, mis on sellised inimesed meie juurde toonud ning aidanud neil ka pikaks ajaks püsima jääda,“ selgitab Veski ja kirjeldab neid „kolme vaala“ pisut lähemalt.

Arenguvõimaluste pakkumiseks tuleb hästi mõista inimeste potentsiaali

Maksundus- ja tolliteemad nõuavad väga detailset eriala tundmist ning üha olulisemaks muutuvad kombinatsioonid, kus erialateadmistele lisaks on vaja tehnoloogia, IT-arenduse, õigusteaduse ja andmeteaduse kompetentse. Soodustame ametis töötajate arengut ja toetame liikumist ning arenemist organisatsiooni sees. See tähendab, et peame väga hästi mõistma oma inimeste potentsiaali.

Selle väljaselgitamiseks kaardistavad meie juhid töötajate soove arenguvestlusel, mille peamine eesmärk ongi märgata töötaja vajadusi. Arengusoovi korral kujuneb see avatud dialoogiks mitme osalejaga: töötaja, tema juht, personalitöötaja, kolleegid teistest üksustest, mis töötajale arengu seisukohalt huvi pakuvad. Selline lähenemine on teinud võimalikuks täita ligikaudu 30% konkurssidest sisekandidaatidega. Oleme uhked, et meil on väga pikaajalise staažiga kolleege, kes on teinud Maksu- ja Tolliametis karjääri.

Paindliku töökorralduse aluseks on usaldus