Coop Panga juhatuse liikme ja erakliendipanganduse juhina alustas tööd Karel Parve

Coop Panga juhatuse esimehe Margus Rinki sõnul on pank seitsme tegutsemissaasta jooksul edukalt täitnud suurema osa seatud eesmärkidest. „Meie järgmine oluline verstapost on kasvatada 2027. aastaks Coop Panga eraklientide igapäevapanganduse turuosa 10 protsendini ehk saavutada olukord, kus iga kümnes eestimaalane on Coop Pangas aktiivselt arveldav klient. Vajame selle saavutamiseks uut käiku – olen kindel, et Karel Parve laiapõhjaline kogemus erakliendi müügi-, teeninduse ja tootearenduse valdkonnas erinevates pankades aitab jõuda seatud sihtideni,“ lausus Rink.